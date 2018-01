Aproape 500.000 de locuri de munca vor disparea in UK daca nu se incheie un acord la Brexit

"Daca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana in martie 2019 fara un acord privind piata unica, uniunea vamala sau dispozitiile tranzitorii (...), aceasta ar putea conduce la pierderea a 482.000 de locuri de munca", a avertizat alesul laburist intr-un comunicat, citat de AFP.Printre sectoarele analizate de firma de cercetare Cambridge Econometrics, serviciile financiare ar suferi cel mai mult din cauza absentei unui acord (minus 119.000 de locuri de munca), urmate de stiinta si tehnologie (-92.000) si constructii (-43.000).Numai la Londra, centrul financiar al Regatului Unit, pierderile de locuri de munca s-ar putea ridica la 87.000, dar capitala ar suferi mai putin decat restul tarii.Investitiile ar putea scadea cu 15% la nivel national, adica cu mai putin de 46,8 miliarde de lire sterline (52,8 miliarde de euro).Acest studiu examineaza impactul potential al unui numar de cinci scenarii legate de Brexit asupra tarii si capitalei in noua sectoare cheie ale economiei, de la mentinerea unui status quo deja exclus de guvernul britanic la scenariul extrem al iesirii din UE fara acord si nici perioada de tranzitie.In cele mai optimiste scenarii posibile, si anume mentinerea Regatului Unit pe piata unica dupa o perioada de tranzitie, dar iesind din uniunea vamala, Regatul Unit ar putea pierde 176.000 de locuri de munca.Sadiq Khan a acuzat guvernul britanic de o "lipsa totala de pregatire" pentru consecintele Brexitului, cerandu-i sa-si schimbe pozitia de negociere si sa accepte mentinerea tarii pe piata unica si uniunea vamala.In decembrie, ministrul pentru Brexit, David Davis, a recunoscut in fata deputatilor ca serviciile sale nu dispuneau de un studiu al impactului iesirii din UE asupra fiecarui sector.Intrebat de France Presse, purtatorul de cuvant al ministerului sau a spus ca Londra si Bruxellesul cred ca ar putea "incheia un acord ambitios care sa garanteze prosperitatea pentru Regatul Unit si UE-27".Dupa incheierea unui acord interimar privind Brexitul in decembrie 2017, Marea Britanie si UE urmeaza sa negocieze in acest an o posibila perioada de tranzitie, precum si viitoarea lor relatie comerciala si de securitate.Citeste si:Unul dintre artizanii ...citeste mai departe despre " Aproape 500.000 de locuri de munca vor disparea in UK daca nu se incheie un acord la Brexit " pe Ziare.com