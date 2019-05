Cei mai multi cetateni ai UE care s-au inregistrat sunt polonezii, cu 103.200 de solicitari, urmati de romani, cu 89.900 de solicitari, si italieni, cu 70.800 de solicitari, transmite Reuters.Potrivit schemei de inregistrare a statutului, cetatenii UE care traiesc continuu in Regatul Unit timp de cinci ani pot primi statutul de inregistrat, in baza caruia beneficiaza de aceleasi drepturi de a munci si a studia si acces la sistemul de ajutoare sociale la fel ca in prezent.Datele publicate joi de Ministerul de Interne britanic arata ca 621.400 de cetateni UE au prezentat cereri de inregistrare pana la finalul lunii aprilie, dintre care 389.900 s-au primit in prima luna de la lansarea acestei scheme, pe 30 martie, iar restul in timpul fazei de testare incepute in august 2018.Un total de 445.000 de cereri au fost inchise, o treime dintre solicitanti primind statutul de inregistrat. Restul au primit statutul de pre-inregistrat si pot solicita statutul de inregistrat atunci cand indeplinesc conditia duratei minime de 5 ani de cand traiesc in Regatul Unit.Soarta post-Brexit a celor peste 3 milioane de cetateni UE care traiesc pe teritoriul britanic a fost una dintre primele abordate in negocierile dintre Londra si UE.Regatul Unit a anuntat ca cetatenii UE au termen pana la 31 decembrie 2020 pentru a subscrie la schema de inregistrare a statutului, indiferent daca Brexit-ul are loc cu sau fara un acord. In cazul cetatenilor elvetieni care traiesc pe teritoriul britanic, termenul este 31 decembrie 2025."Cetatenii UE sunt prietenii, vecinii si colegii nostri care contribuie atat de mult la aceasta tara. Indiferent de rezultatul Brexit-ului, noi vrem ca ei sa ramana" aici, a spus Javid. ...citeste mai departe despre " Aproape 90.000 de romani s-au inregistrat sa ramana in UK dupa Brexit " pe Ziare.com