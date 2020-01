Estimarile au fost facute in contextul in care Parlamentul European a atras atentia ca cetatenii europeni ramasi in Marea Britanie dupa Brexit risca sa fie discriminati atunci cand cauta locuinte ori locuri de munca.Potrivit datelor Ministerului de Interne de la Londra, pana in decembrie 2019 doar 2,7 milioane de cetateni UE din Marea Britanie au depus cereri pentru statut reglementat.Nu exista date oficiale despre numarul cetatenilor europeni aflati in Marea Britanie, dar potrivit estimarilor sunt circa 3-3,6 milioane de persoane.Unii specialisti au exprimat preocupare in legatura cu statutul imigrantilor din state membre ale Uniunii Europene dupa retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana."Premierul Boris Johnson a promis ca va garanta automat drepturile acestor oameni, dar datele actuale arata ca sistemul Guvernului de acordare a statutului reglementat este oricum altfel dar nu automat", a reractionat Christine Jardine, un politician din cadrul Partidului Liberal-Democrat.Citeste si:Croatia preia presedintia UE: Brexitul si extinderea, printre prioritatiSefa Comisiei Europene se indoieste ca se va incheia acord comercial post-Brexit cu Londra, in 2020Parlamentul britanic a votat acordul privind Brexit, ce stabileste retragerea din UE pe 31 ianuarie ...citeste mai departe despre " Aproape 900.000 de imigranti UE aflati in M.Britanie nu au cerut inca statut post-Brexit " pe Ziare.com