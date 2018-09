Aproape de o ciocnire frontala in negocierile pe Brexit

La summit-ul informal de la Salzburg, Theresa May a crezut ca poate sa-i forteze pe sefii guvernelor din UE sa accepte anumite conditii, lasand totodata sa se inteleaga ca aceasta intalnire ar putea duce la relansarea negocierilor privitoare la Brexit.Intr-o atmosfera prietenoasa si relaxata, omologii ei europeni au ascultat-o vorbind inca o data despre "Planul Chequers" - o participare partiala pe piata interna de bunuri - ca singura formula posibila de compromis. Apoi, au trimis-o pe May acasa cu mainile goale.Pare clar ca europenii asteapta congresul Partidului Conservator, pentru ca nimeni nu stie daca si cum va supravietui May. UE joaca, asadar, la trecerea timpului.Sefii de guvern din UE au stabilit, totusi, un summit special pentru mijlocul lunii noiembrie. Mai sunt doar patru luni pana la intrarea in vigoare a Brexit-ului, iar timpul preseaza. Sau poate nu?Daca ne uitam la coregrafia acestor negocieri, se pare ca europenii se bazeaza pe legea gravitatiei politice.Acordul va fi posibil in clipa in care presiunea in sanul guvernului britanic va fi atins un nivel insuportabil. La Londra, cota maximei suferinte ar putea fi inregistrata in ianuarie. Sau chiar in februarie.Solutie in ultima clipa?Intre timp, dinspre europeni apar indicii ca procesul de ratificare necesar pentru un acord ar putea fi realizat destul de rapid. Este literalmente vorba despre o oferta de tip "last minute" in cadrul acestor negocieri.Speranta prim-ministrului britanic de a induce UE in eroare la Salzburg a avut la baza un calcul gresit.Situatia seamana cu jocul in care doi soferi se indreapta in viteza unul spre celalalt, primul care vireaza pentru a evita ciocnirea pierzand partida.Britanicii il numesc "a game of chicken", puiul fiind cel care isi pierde nervii. Europenii se cred in siguranta.Ei doresc un Brexit ordonat si o perioada de tranzitie intru evitarea consecintele catastrofale ale unui Brexit salbatic si pleaca de la premisa ca vor putea gestiona repercusiunile mai bine decat Regatul Unit.In jocul de mai sus, europenii conduc un camion, in timp ce britanicii folosesc un Mini.Viitor incertNu este nevoie de abilitati de clarvazator pentru a intui ca economia Marii Britanii va manifesta din ce in ce mai multa nervozitate ...citeste mai departe despre " Aproape de o ciocnire frontala in negocierile pe Brexit " pe Ziare.com