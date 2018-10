Aproape jumatate din populatia lumii se straduieste sa-si asigure nevoile de baza de pe o zi pe alta

"Faptul ca 3,20 dolari este suma disponibila pentru traiul zilnic reflecta nivelul saraciei in tarile cu venituri scazute si medii, iar suma de 5,50 dolari/zi reflecta nivelul din tarile cu venituri superioare si medii", se arata in Raportul Bianual al Bancii Mondiale privind Saracia si Prosperitatea Comuna intitulat "Asamblarea pieselor din puzzle-ul saraciei" ("Piecing Together the Poverty Puzzle").Banca Mondiala ramane in continuare dedicata indeplinirii obiectivului de a pune capat saraciei extreme, definita drept traiul cu mai putin de 1,90 dolari/zi, pana in anul 2030. Cota populatiei lumii care traieste la limita saraciei extreme a scazut la 10% in 2015, insa ritmul de reducere a saraciei extreme a incetinit, dupa cum a avertizat Banca Mondiala pe 19 septembrie.Cu toate acestea, de vreme ce cresterea economica se traduce prin aceea ca o cota mult mai mare din populatia saraca a lumii traieste acum in tari mai bogate, deschiderea unor linii de credit suplimentare dedicate luptei impotriva saraciei si intelegerea mai profunda a factorilor care determina saracia sunt cruciale pentru a putea combate saracia cu eficienta, se afirma in raportul citat."Scopurile noastre sunt acelea de a pune capat saraciei extreme pana in anul 2030 si de a spori nivelul prosperitatii comune, iar noi ramanem angajati pe calea indeplinirii acestor scopuri. In acelasi timp, putem avea o imagine mai buna asupra saraciei la niveluri diferite si pe mai multe dimensiuni, in toata lumea. Aceasta imagine evidentiaza faptul ca saracia este mai raspandita si mai inradacinata, relevand cat de importanta este investitia in oameni", a declarat presedintele Grupului Bancii Mondiale, Jim Yong Kim.Desi rata saraciei extreme a scazut in mod substantial, de la 36% in 1990, cercetarea detaliata din raport cu privire la natura saraciei demonstreaza magnitudinea provocarilor aparute in cadrul incercarilor de eradicare a saraciei. Peste 1,9 miliarde de persoane, sau 26,2% din populatia lumii, traiau cu mai putin de 3,20 dolari in 2015. Aproape 46% din populatia lumii traia atunci cu mai putin de 5,50 dolari/zi."Raportul merge dincolo de masurile monetare dedicate eradicarii saraciei, pentru a putea intelege modul in care accesul la aprovizionarea cu apa, la salubritate, la invatamant sau la electricitate influenteaza bunastarea unei familii. Si de vreme ce povara saraciei cadea adesea cel mai greu pe femei si pe copii, raportul analizeaza cum saracia poate varia in functie de gospodarie.Raportul constata ca veniturile celor mai saraci 40% au crescut in 70 din cele 91 de economii monitorizate. In peste jumatate dintre economii, veniturile lor au crescut mai rapid decat media, cu alte cuvinte redistributia veniturilor a crescut", se mentioneaza in comunicatul Bancii Mondiale.Cu toate acestea, progresul pe calea obtinerii dezideratului de prosperitate comuna a incetinit in anumite regiuni ale lumii.Raportul mai avertizeaza si asupra faptului ca datele necesare pentru a evalua prosperitatea comuna sunt cele mai slabe calitativ, chiar in tarile care au nevoie de aceste date pentru a-si imbunatati situatia.Numai una din patru tari din economiile slab dezvoltate si patru din cele 35 tari care sunt recunoscute ca fiind fragile si afectate de conflicte detin date privitoare la evolutia in timp a prosperitatii comune.