Aproape sigur Brexit se amana: May ar putea renunta la al treilea vot in Parlament

"Nu este sigur" ca se va organiza un vot la inceputul saptamanii, asa cum s-a prevazut, a declarat la BBC ministrul Finantelor, Philip Hammond. "Noi prezentam un nou acord doar daca suntem siguri ca un numar suficient de colegi de-ai nostri si din (micul partid unionist nord-irlandez) DUP sunt pregatiti sa-l sustina pentru ca sa treaca in Parlament", a adaugat el.Ministrul Comertului International, Liam Fox, a subliniat, la Sky News, ca "va fi dificil de justificat organizarea unui vot, daca suntem siguri ca pierdem".Acordul retragerii, rezultatul unor negocieri dure cu Bruxelles-ul, menit sa implementeze un Brexit bland, la 29 martie, a fost respins masiv la 15 ianuarie - cu 432 la 202 voturi - si la 12 martie - cu 391 de voturi la 242.Premierul a prevazut sa-l prezinte din nou deputatilor, marti, inaintea unui Consiliu European, prevazut joi. Pana atunci, May incearca sa-i convinga pe euroscepticii duri din partidul sau si pe deputatii din cadrul DUP, aliatul sau in Parlament, sa-si schimbe pozitia.Acestia se opun "plasei de siguranta" ("backstop"), o dispozitie a acordului menita sa evite o reimpunere a unei frontiere fizice intre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord si care prevede ca Regatul Unit sa ramana intr-un "teritoriu vamal unic" cu UE.Sustinatorii Brexit-ului se tem ca acest lucru le-ar ancora tara pe termen nedeterminat la UE, iar unionistii refuza sa se confere un statut special Irlandei de Nord.Acest acord sau Brexit cadeTheresa May are nevoie de votul a 75 de parlamentari suplimentari pentru a obtine ratificarea acordului retragerii.Unii s-au alaturat taberei sale, precum Esther McVey, care a demisionat in noiembrie din postul de ministru al Muncii, din cauza dezacordului cu textul.In pofida faptului ca acesta ramane un "acord prost", "alegerea pe care o avem de facut este (intre) acest acord sau niciun Brexit", a justificat ea, duminica, la Sky News.La fel ca ea, un "numar important" de deputati si-a schimbat pozitia, pentru ca alternativele la acordul negociat de Theresa May le par "prea dezagreabile", a dat asigurari Philip Hammond. Cu toate acestea, "ramane mult de lucru".Loiala reputatiei sale indaratnice, Theresa May