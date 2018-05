Avocatul lui Navalnii, Ivan Jdanov, a fost arestat joi si acuzat de "incalcarea regulilor de organizare a manifestatiilor publice", a anuntat pe contul sau de Twitter Leonid Volkov, mana dreapta a lui Navalnii. "Au gasit inca un 'organizator de manifestatii prin intermediul unei retweet'. S-ar spune ca au decis sa trimita la inchisoare pe toata lumea", a ironizat Volkov.Purtatoarea de cuvant a lui Navalnii, Kira Iarmus, a fost deja condamnata miercuri la 25 de zile de detentie administrativa pentru aceleasi acuzatii. Potrivit Kirei Iarmus, condamnarea se bazeaza pe doua mesaje pe care ea le-a publicat pe Twitter.Un alt colaborator al opozantului, Ruslan Savedinov, care este inclusiv animator pe YouTube, a fost condamnat de asemenea la 30 de zile de detentie in urma cu o zi."Voi continua sa indemn sa participati la lupta pentru viitorul tarii noastre", a notat Savedinov pe contul sau de Twitter dupa ce a fost condamnat.La randul sau, Volkov a estimat, tot pe Twitter, ca aceste condamnari in serie reprezinta "o represiune politica de amploare".Un obisnuit al proceselor, Aleksei Navalnii ispaseste din 15 mai o pedeapsa de 30 de zile de inchisoare, pentru organizarea de manifestatii care au adunat mii de oameni in intreaga Rusie, la 5 mai, la doua zile dupa investirea lui Vladimir Putin pentru un al patrulea mandat prezidential. Navalnii este urmarit de peste 2,2 milioane de oameni pe Twitter.Aceste manifestatii au fost presarate cu ciocniri intre sustinatorii opozitiei si militanti pro-Kremlin si au dus la circa 1.600 de arestari. ...citeste mai departe despre " Apropiatii lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, au inceput sa fie arestati, in Rusia, din cauza mesajelor de pe Twitter " pe Ziare.com