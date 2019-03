"Ar trebui sa investim in educatie si cercetare" este propunerea unui roman votata printre cele mai populare 10 prioritati ale cetatenilor europeni

Asociatia transnationala civica CIVICO Europa si platforma cetateneasca MAKE.ORG au lansat initiativa WeEuropeans - o consultare in 24 de limbi si 27 de state membre ale UE cu scopul de a identifica subiectele de interes real ale cetateniilor si de a-i plasa in centrul dezbaterii privind UE.In perioada 8 februarie - 15 martie, consultarea a permis acestora sa-si faca publice propunerile cu privire la modalitatile de reinventare a Europei si sa voteze ideile concetatenilor lor.Cu 38 de milioane de europeni participanti si 11,3 milioane de voturi inregistrate, cele mai populare 10 propuneri ce vor constitui Agenda Cetatenilor sunt prezentate de catre autori liderilor politici si ai societatii civile astazi, 22 martie, la Parlamentul European.Acest eveniment civic unic este o oportunitate pentru fortele politice europene sa asculte si sa se dedice preocuparilor concetatenilor. Odata cu desfasurarea Consiliului European in aceeasi zi, Congresul WeEuropeans plaseaza cetatenii in centrul dezbaterilor, aratand o latura pozitiva si constructiva a Europei.In fata a peste 200 de concetateni, cele 10 propuneri sunt prezentate liderilor politici europeni, deputatilor si sefilor organizatiilor societatii civile, carora le va fi ceruta o pozitie. Acest eveniment va contribui la o noua faza a proiectului european centrat pe cetateni!10 propuneri pentru a reinventa EuropaPropunerile constituie un consens european unic, sustinut de milioane de cetateni din cele 27 de state membre si ar putea fi punctul central al dezbaterilor pentru viitoarele alegeri europene.O platforma a societatii civileInainte de a fi prezentate partidelor si liderilor politici, cele 10 propuneri sunt dezbatute de reprezentantii celor mai importante organizatii ale societatii civile in fata a peste 200 de cetateni din intreaga Europa. Fiecare propunere va fi prezentata de autorul sau si sustinuta de o figura publica.Membrii celor mai importante organizatii transnationale nonprofit vor fi prezenti la data de 22 martie alaturi de ONG-uri, sindicate, asociatii, grupuri de reflectie, orase, universitati.Un eveniment politic la nivel inaltPartidele si lid ...citeste mai departe despre " "Ar trebui sa investim in educatie si cercetare" este propunerea unui roman votata printre cele mai populare 10 prioritati ale cetatenilor europeni " pe Ziare.com