Arabia Saudita avertizeaza ca isi construieste propria bomba daca Iranul reia programul nuclear

Intrebat la postul american de televiziune CNN despre eventualitatea ca Riadul "sa-si construiasca propria bomba" daca Teheranul va utiliza retragerea Statelor Unite din acordul incheiat in 2015 pentru a relua programul sau nuclear, Adel al-Jubeir a declarat: "Daca Iranul se doteaza cu o capacitate nucleara, vom depune toate eforturile pentru a face acelasi lucru".Arabi Saudita afirma de multa vreme ca se va alinia oricarei dezvoltari a armamentului nuclear in Iran , dar declaratia ministrului saudit de Externe a intervenit la o zi dupa decizia americana de a se retrage din acordul iranian semnat in 2015, prin care Teheranul a acceptat sa opreasca programul sau nuclear, angajandu-se sa nu caute niciodata sa obtina bomba atomica.Riadul, care a fost un critic constant al acordului incheiat in 2015 intre Iran si Grupul 5+1 (Statele Unite, Marea Britanie, Franta China si Germania ), a salutat imediat anuntul facut de presedintele Donald Trump , marele sau aliat.La o zi dupa anuntul american, Arabia Saudita a fost tinta unei noi salve de rachete balistice trase de rebelii houthi din Yemen, sprijiniti de Iran."Aceste rachete sunt de fabricatie iraniana si livrate rebelilor houthi. Un asemenea comportament este inacceptabil. Incalca rezolutiile ONU privind rachetele balistice. Iar iranienii trebuie sa dea socoteala pentru asta", a subliniat ministrul saudit de Externe la CNN."Incercam sa evitam cu orice pret o actiune militara directa impotriva Iranului, dar Iranul nu poate continua sa se comporte astfel. Asta reprezinta o declaratie de razboi", a mai declarat Adel al-Jubeir.Citeste si:Reactii internationale, dupa ce SUA s-au retras din Acordul nuclear: Cine saluta decizia lui TrumpDecizia lui Trump de a retrage SUA din acordul cu Iranul a scumpit deja petrolul cu 2% pana la maximul ultimilor aniAFP: Donald Trump a facut deja mult rau economiei iranieneIranul ameninta ca iese din acordul nuclear daca Trump retrage SUAIranul avertizeaza: Avem pregatite contramasuri asteptate si neasteptate daca SUA se vor retrage din acordul nuclear ...citeste mai departe despre " Arabia Saudita avertizeaza ca isi construieste propria bomba daca Iranul reia programul nuclear " pe Ziare.com