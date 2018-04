Arabia Saudita, o tara in care pana acum nu existau cinematografe, participa la Festivalul de Film de la Cannes

Tara araba va avea un pavilion in cadrul festivalului si va organiza paneluri pe teme din industria cinematografica.Consiliul saudit de Film, o noua autoritate infiintata pentru industria cinematografica din regat, se va lansa la nivel international, la Cannes Marche du Film.Potrivit unui anunt facut luni de acest consiliu si de Autoritatea Generala pentru Cultura (General Culture Authority - GCA), mai multe paneluri vor oferi oportunitati pentru ca delegatii sa interactioneze cu cineasti sauditi si sa inteleaga ambitiile regatului in aceasta industrie."Suntem nerabdatori sa debutam in cadrul acestui festival, celebrand si sprijinind diversitatea talentului si oportunitatilor din industria de film saudita", a spus Awwad Alawwad, ministrul culturii saudit si presedintele consiliului GCA."Arabia Saudita se dedica dezvoltarii unei industrii dinamice si sustenabile care sprijina si incurajeaza toate etapele din realizarea filmelor si care ofera o gama incredibila de locatii pe care cineastii le vor putea descoperi", a adaugat el.Nu se stie daca din selectia oficiala a festivalului vor face parte si lungmetraje saudite, desi a fost inscris cel putin un film.O selectie de 9 scurtmetraje regizate de tineri sauditi vor fi proiectate pe 14 si 15 mai in cadrul festivalului.In decembrie, GCA a anuntat ca a anulat interdictia de 35 de ani impusa asupra cinematografelor, demersul facand parte din reforma sociala si economica condusa de printul mostenitor Mohammed bin Salman.Luna trecuta, a fost lansat Consiliul saudit de Film, a carui misiune este de a conduce industria de film a tarii, aflata la inceput de drum.Thierry Fremaux, director artistic al festivalului, a spus ca este "incantat" ca Arabia Saudita a lansat acest Consiliu, cu scopul de a pune in valoare talentul din cinematografie si de a impartasi povesti saudite cu restul lumii.Despre participarea Arabiei Saudite la Festivalul de Film de la Cannes 2018, Fremaux a spus ca reprezinta "un mod excelent de a crea oportunitati la nivel global pentru talentele tarii".Arabia Saudita a inceput recent sa emita licente pentru operarea unor cinematografe in regat, dupa ce mai multe lanturi cinematografice si-au exprimat interesul de a construi multiplexuri in aceasta tara, precum AMC Entertainme ...citeste mai departe despre " Arabia Saudita, o tara in care pana acum nu existau cinematografe, participa la Festivalul de Film de la Cannes " pe Ziare.com