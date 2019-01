Sase planificatori ai armatei au fost trimisi la guvern, patru la fortele de frontiera, trei la Ministerul de Externe si unul la Ministerul Transporturilor, a relatat duminica The Observer, citat de dpa.Surse la curent cu acest demers au declarat ca unele ministere au solicitat asistenta in vederea planificarii activitatii in cazul unui Brexit fara un acord.Daca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana la 29 martie fara un acord privind comertul si frontierele, atunci reglementarile blocului comunitar vor inceta sa se mai aplice Regatului Unit, care va renunta la aranjamente comune precum regulile traficului aerian sau acordurile comerciale cu tari terte.Citeste si:Brexit: Marea Britanie ar putea ramane in Uniune, daca planul lui May e respins de ParlamentUn Brexit fara acord ar putea da ceasul inapoi cu zeci de ani. Joaca la cacealma cu cel mai negru scenariu ...citeste mai departe despre " Armata britanica pregateste cateva ministere pentru viata de dupa Brexit " pe Ziare.com