Guvernul german a precizat ca decizia a fost luata pentru ca se asteapta la o crestere rapida a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, scrie Deutsche Welle.Unitatea, care va gazdui pana la 1.000 de pacienti, va fi construita in districtul Charlottenburg-Wilmersdorf din Berlin.La ridicarea cladirii va ajuta inclusiv Armata federala, Bundeswehr. Locatia exacta sau data la care va fi finalizata unitatea spitaliceasca nu au fost oferite de autoritati.Proiectul a fost aprobat de Senat (organul executiv in Berlin), care a transmis ca spitalul va fi folosit doar in cazul in care celelalte deja existente vor fi depasite de situatie.Este de asteptat ca noua unitate sanitara sa trateze atat cazuri de coronavirus relativ minore, cat si pacienti cu probleme respiratorii grave.Pana acum, in Germania au fost confirmate 9.360 de cazuri de coronavirus si s-au inregistrat 26 de morti. 71 de germani au fost declarati vindecati.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritatiA.D. ...citeste mai departe despre " Armata Germaniei construieste un spital doar pentru coronavirus, la Berlin " pe Ziare.com