Armata rusa se instaleaza langa fosta "capitala" a Statului Islamic in Siria

Armata rusa a intrat in Rakka la inceputul lui decembrie, in urma deciziei lui Donald Trump de a retrage trupele americane din nordul Siriei, prin care a dat unda verde unei ofensive turce contra fortelor kurde care au luptat alaturi de Statele Unite si aliatii lor impotriva jihadistilor.Potrivit Tass, care citeaza un reprezentant al Politiei Militare ruse, Arman Mambetov, aceste forte ruse urmeaza sa inceapa sa patruleze in zona incepand de joi, in cadrul unui armistitiu incheiat intre Moscova si Ankara.Postul Zvezda TV al Ministerului rus al Apararii a difuzat imagini in care militarii ruti ridica steagul Rusiei, iar o coloana de vehicule apartinand Politiei Militare ruse patrund in baza, o fosta scoala din satul Tal Samim.