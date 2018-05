In urma intalnirii, presedintele sirian a decis sa desemneze reprezentanti la ONU pentru formarea unui comitet care sa elaboreze viitoarea Constitutie a Siriei, a anuntat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dimitri Peskov.Presedintele sirian s-a aflat in Rusia intr-o vizita de lucru, a precizat Peskov. Potrivit acestuia, Putin l-a felicitat pe al-Assad pentru "succesul armatei guvernamentale siriene in lupta impotriva gruparilor teroriste" si a subliniat "necesitatea de a se crea conditii suplimentare pentru reluarea procesului politic pe scara larga".La randul sau, al-Assad - citat de purtatorul de cuvant al Kremlinului - a declarat ca "stabilitatea in Siria se amelioreaza si astfel se deschide calea pentru procesul politic"Vladimir Putin s-a intalnit in ultimele zile la Soci cu mai multi sefi de stat si de guvern, cum ar fi presedintele Belarusului, presedintele Kazahstanului, presedintele Kargazstanului, premierul Armeniei, presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si altii, conform site-ului oficial al Kremlinului.Putin meets Syria's Assad in Sochi pic.twitter.com/vLG9awx2TC- Ruptly (@Ruptly) May 17, 2018 ...citeste mai departe despre " Assad a mers in Rusia si s-a intalnit cu Putin, care l-a felicitat pentru succesul armatei sale " pe Ziare.com