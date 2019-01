Astazi se asteapta in parlamentul grec votul privind ratificarea acordului cu Macedonia. Joi s-a amanat

Dezbaterea a inceput miercuri, iar votul privind ratificarea acordului cu Macedonia ar fi trebuit initial sa aiba loc joi.Parlamentul de la Atena a respins la limita, saptamana trecuta, motiunea de cenzura contra Guvernului Alexis Tsipras, reconfirmarea increderii in Executiv deschizand calea aprobarii de catre Grecia a acordului cu Skopje.Zeci de mii de persoane au participat duminica la o manifestare impotriva unei intelegeri facute de Guvernul Greciei cu Macedonia, prin care acesta isi va schimba denumirea in "Republica Macedonia de Nord".Aderarea Macedoniei la UE si NATO a fost blocata pana recent de Grecia, care a refuzat sa accepte numele tarii, considerand ca reprezinta o revendicare teritoriala pentru una din regiunile sale nordice, care poarta acelasi nume.