Atac terorist la targul de Craciun din Strasbourg: 3 oameni au fost ucisi si mai multi raniti. Atacatorul a reusit sa fuga (Video)

Atacatorul a fost identificat, dar inca nu a fost prins si intreg orasul e in alerta maxima. El a fost insa impuscat de un soldat inainte sa fuga. Se pare ca el se afla in evidentele Politiei, fiind suspiciuni ca are legaturi cu organizatii radicale. Incidentul e tratat ca unul terorist.Mai multi europarlamentari si jurnalisti romani au fost blocati ore bune in sediul Parlamentului European, unde se desfasura la ora atacului sesiunea plenara. MAE a precizat ca nu sunt confirmate victime de cetatenie romana. Romanii pot suna pentru informatii la Consulatul General de la Strasbourg: +33 369.321.938, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al oficiului consular: +33 6.27.05.00.22. Franta traverseaza o perioada cu tensiuni majore, dupa ce protestele Vestelor Galbene au escaladat in violente si sute de oameni au fost arestati. Gradul de alerta terorista a ramas la cel mai ridicat nivel dupa atentatele din 2016 si 2017. Amintim ca, in iulie 2016, 87 de oameni au fost ucisi si 456 raniti la Nisa, intr-un atentat produs de Ziua Nationala a Frantei.Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, desfasurarea evenimentelor de la Strasbourg:04:20 - Atacul s-a soldat cu trei morti si 12 raniti, dintre care sase foarte grav, a anuntat ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, la sediul prefecturii Bas-Rhin. Mai devreme, primarul orasului, Roland Ries, afirmase ca bilantul este de "patru morti si vreo zece raniti".03:13 - In cele din urma s-a decis inchiderea scolilor miercuri. Parintii sunt sfatuiti sa tina copiii acasa, insa avand in vedere ca anuntul e atat de din scurt, scolile vor fi pregatite sa ii primeasca pe elevii care vor fi totusi adusi.03:00 - Macron a postat un mesaj pe Twitter . E prima iesire publica pe tema atentatului: "Solidaritatea intregii natiuni cu Strasbourgul, victimele noastre si familiile lor".Solidarite de la Nation tout entiere pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles.- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 12, 201802:36 - Intr-un mesaj in limba engleza pe Twitter, premierul Viorica Dancila isi exprima tristetea fata de cele intamplate la Strasbourg."Am fost profund indure