Atac cibernetic in Australia: Au fost vizate Parlamentul si partidele politice

Premierul australian Scott Morrison le-a spus parlamentarilor ca serviciile sale de securitate ancheteaza aceasta piratare, dupa ce si-a dat seama ca retelele anumitor partide politce, precum Partidul Liberal, Partidul Laburist si Partidul National au fost de asemenea atinse"."Expertii nostri cred ca un agent statal sofisticat este vinovat de acest act rauvoitor", a spus el, fara sa citeze numele vreunei tari."Serviciile noastre de securitate au detectat acest act si au actionat hotarat pentru a-i face fata. Ei sunt pe cale sa securizeze aceste retele si sa-i protejeze pe utilizatorii acestora".Autoritatile australiene au dezvaluit la 8 februarie ca securitatea sistemului informatic al Parlamentului a fost compromisa intr-un "incident" a carui natura nu au divulgat-o.Acest lucru i-a obligat pe utilizatorii acestei retele, inclusiv pe premier si pe membrii Guvernului, sa-si schimbe parola.Australian Signals Directorate (ASD), o agentie australiana de informatii, a confirmat la acea vreme ca lucra impreuna cu Parlamentul pentru a contracara acest atac, ceea ce sugera ca erau implicati hackeri experiemtati.Unele publicatii au evocat o potentiala implicare a Chinei, in pofida faptului ca nicio sursa oficiala nu a aratat cu degetul, in acest stadiu, Beijingul. Experti in informatica releva ca este nevoie demult timp si de multa munca pentru a stabili vinovatii intr-un atac informatic.Australienii urmeaza sa participe la alegeri parlamentare peste o luna, ceea ce alimenteaza temeri cu privire la faptul ca hackeri ar incerca sa influenteze dezbaterile sau scrutinul.Insa Morrison a declarat ca nu exista "vreo proba a unui amestec in procesul electoral"."Am instituit un anumit numar de masuri pentru a ne asigura de integritatea sistemului nostru electoral", a subliniat el.