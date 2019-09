Atacurile din Arabia Saudita au fost aprobate de ayatollahul Iranului, iar americanii ar avea dovezi foto

Tot miercuri, secretarul de Stat american, Mike Pompeo, aflat intr-o vizita in Arabia Saudita, a afirmat ca acest "act de razboi" poarta "amprentele digitale ale ayatollahului".Teheranul dezminte ca ar fi jucat cel mai mic rol in aceste atacuri impotriva unei rafinarii si unui camp petrolier, care au redus la jumatate productia saudita de titei. Rebelii yemeniti houthi, sprijiniti de Iran, au revendicat aceste atacuri.Potrivit oficialului american citat de CBS News, ayatollahul Ali Khamenei a aprobat atacurile, cu conditia ca iranienii sa nege responsabilitatea si ca nicio dovada sa nu ii lege de acestea.Conform sursei, americanii detin dovezi si mai convingatoare decat ramasitele "dronelor" si "rachetelor de croaziera" prezentate miercuri de Ministerul saudit al Apararii: fotografii cu Gardienii Revolutiei islamice in timp ce se pregateau pentru aceste atacuri la o baza aeriana din sud-vestul Iranului.Aceasta unitate paramilitara iraniana, plasata sub ordinele directe ale ghidului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, se afla pe lista neagra americana a "organizatiilor teroriste straine".Potrivit CBS, abia dupa atac fortele americane au inteles importanta acestor fotografii."Am fost complet luati prin surprindere", a declarat sursa anonima.Presedintele Donald Trump a anuntat miercuri o inasprire "substantiala" a sanctiunilor impotriva Iranului, adaugand ca dispune de "multe optiuni" pentru a raspunde Teheranului.Arabia Saudita a prezentat resturi de la 25 de drone si rachete de croazieraPe de alta parte, Arabia Saudita a prezentat miercuri resturi ale dronelor si rachetelor, despre care sustine ca au fost utilizate in atacurile asupra instalatiilor sale petroliere, drept probe "incontestabile" ale agresiunii iraniene, relateaza Reuters, AFP si EFE.Purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Arabia Saudita, col. Turki al-Malki, a afirmat ca un total de 25 de drone si rachete de croaziera (18 drone si 7 rachete) au fost lansate asupra celor doua instalatii vizate in weekendul trecut, printre care vehicule aeriene controlate de la distanta Delta Wing iraniene si rachete de croaziera "Ya Ali".El a precizat ca in trecut astfe ...citeste mai departe despre " Atacurile din Arabia Saudita au fost aprobate de ayatollahul Iranului, iar americanii ar avea dovezi foto " pe Ziare.com