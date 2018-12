Presa franceza scrie ca ar fi vorba de un tanar nascut in Strasbourg, in varsta de 29 de ani, care era in vizorul politiei.Barbatul, nascut pe 4 februarie 1989, era pe lista celor radicalizati ce erau in atentia autoritatilor franceze. Politia a anuntat ca acesta avea antecedente, insa nu a facut public numele sau, avand in vedere ca inca il cauta.Mai mult, se pare ca in aceasta dimineata Politia a facut un raid la locuinta sa, insa in legatura cu un alt incident. La fata locului ar fi fost gasita cel putin o grenada.Presa franceza mai scrie ca atacatorul a fost ranit de un soldat cu care a avut un schimb de focuri in timp ce a fugit de la locul faptei. Potrivit Le Figaro, autoritatile nu cred ca a actionat singur si o alta operatiune este in desfasurare la Place Broglie, fiind vizat un alt suspect. Nu se cunosc detalii despre acesta la acest moment.Autoritatile trateaza incidentul ca pe unul terorist si dosarul a fost preluat de procurorul antiterorism.Urmareste in format Live Text desfasurarea evenimentelor din Strasbourg ...citeste mai departe despre " Atentat sangeros in Strasbourg: Politia facuse chiar dimineata perchezitii la atacator si a gasit o grenada " pe Ziare.com