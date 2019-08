MAE informeaza ca Institutul local pentru Mare si Atmosfera (IPMA) din Republica Portugheza a anuntat ca, pe fondul temperaturilor ridicate in perioada 17-20 august, exista risc maxim de declansare a incendiilor de vegetatie pentru districtele Braganca, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarem, Portalegre, Faro, precum si pentru zonele adiacente acestor districte.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile la ultimele doua numere de telefon fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Lisabona: +351. 927.411.628.MAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/, http://lisabona.mae.ro, www.mae.ro, pagina de Facebook a Ambasadei Romaniei in Republica Portugheza si aminteste ca romanii care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.Citeste si: Atentionari de calatorie emise de MAE pentru Croatia, Grecia Turcia si Franta ...citeste mai departe despre " Atentie daca mergeti in Portugalia: Temperaturile sunt extreme si e risc maxim de incendii de vegetatie " pe Ziare.com