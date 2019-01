MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie local a emis un cod portocaliu de vreme nefavorabila pentru vineri.Sunt prognozate averse de ploaie si furtuni, cu rafale puternice de vant, in cea mai mare parte a tarii. Regiunea Attica este afectata, in mod deosebit, de vremea nefavorabila. Din cauza intensitatii vantului, care poate atinge 9 pe scara Beaufort (viteza de aproximativ 75-88 km/h si valuri inalte de cca. 10 m, care se rastoarna), sunt suspendate cursele maritime din portul Pireu spre insulele Cyclade.Avand in vedere prognoza de intensificare a vantului, cetatenii romani care au planificate deplasari cu feribotul sunt indrumati sa contacteze in prealabil firmele de transport naval.Detalii despre evolutia vremii se pot obtine accesand portalurile meteoalarm si hms.gr.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879, +302106728875 si cel al Consulatului General la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic: +306906479076.MAE recomanda consultarea paginilor de Internet atena.mae.ro, salonic.mae.ro, mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie. ...citeste mai departe despre " Atentie, daca plecati in Grecia: este cod portocaliu de vreme rea, se asteapta furtuni si vant puternic " pe Ziare.com