Atentie, turisti! Greva din Grecia continua. Transportul ramane paralizat

"A fost anuntata greva de 24 de ore, incepand cu ora 00:01 si pana la ora 24:00, de catre lucratorii care asigura transportul public (troleibuze si autobuze, inclusiv cele Express - care asigura legatura cu Aeroportul din Atena) ", transmite Ministerul de Externe intr-un comunicat remis Ziare.com.De asemenea, lucratorii de la metrou au anuntat intreruperea activitatii in intervalele orare 06:00-9:00 si 21:00 - pana la sfarsitul programului orar zilnic.In schimb, lucratorii vamali care fac parte din Confederatia Generala a Lucratorilor din Republica Elena (GSEE) au facut greva doar pana joi, la 06:00.Romanii aflati in Grecia pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106728875, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta, mai informeaza MAE.De ce fac grecii grevaSub sloganul "Ajunge, stop sacrificiilor muncitorilor", sindicatele, precum confederatia din sectorul privat, GSEE, si cea din sectorul public, Adedy, protesteaza prin greva inceputa miercuri fata de punerea in practica a noilor taieri de salarii si a unor noi majorari de impozite prevazute pentru 2019 si 2020.Greva intervine intr-un moment in care Grecia ar urma sa revina pe pietele financiare internationale, la finalul celui de-al treilea plan de asistenta convenit cu Uniunea Europeana si Fondul Monetar International in schimbul unei cure de austeritate fara precedent in zona euro.