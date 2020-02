Potrivit MAE, vor fi perturbari in circulatia feroviara, urbana si interurbana, precum si in reteaua rutiera.Totodata, sindicatele franceze au chemat la o noua zi de mobilizare nationala impotriva reformei pensiilor pentru ziua de joi, 20 februarie 2020.Cetatenii romani se pot informa in timp real in legatura cu situatia din transporturile pariziene si zona Ile-de-France pe site-ul RATP.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta au la dispozitie urmatoarele telefoane de permanenta: Ambasada Romaniei: +33680713729, Consulatul General al Romaniei la Marsilia: +33610027164, Consulatul General al Romaniei la Lyon: +33643627736 si Consulatul General al Romaniei la Strasbourg: +33627050022, la care pot apela in functie de zona in care se afla. ...citeste mai departe despre " Atentionare de calatorie in Franta: E greva in transporturi " pe Ziare.com