"Serviciul de Meteorologie local (din Grecia - n.red.) a prognozat, pentru perioada 3-4 ianuarie 2019 furtuna, lapovita si ninsoare, vant puternic cu intensitatea de 10 Beaufort (viteza de aproximativ 90-105 km/h si valuri violente inalte de cca. 12 m,) in largul Marii Egee. Avand in vedere prognoza de intensificare a vantului, cetatenii romani care au planificate deplasari cu feribotul sunt indrumati sa contacteze in prealabil firmele de transport naval", informeaza MAE.De asemenea, MAE le recomanda romanilor sa acceseze site-urile Meteoralarm.eu si Hellenic National Meteorological Service pentru a fi in permeanenta la curent cu evolutia vremii.Institutia mai informeaza ca, la nevoie, cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879, +302106728875 si cel al Consulatului General la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, romanii care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic: +306906479076.Ministerul Afacerilor Externe mai recomanda consultarea paginilor de Internet atena.mae.ro, salonic.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie. ...citeste mai departe despre " Atentionare de calatorie in Grecia: Se anunta furtuni si valuri de 12 metri, iar feriboturile ar putea ramane la mal " pe Ziare.com