Atentionare de calatorie in Spania, unde e cod rosu de furtuna

In plus, marea este extrem de agitata, in provincia Alicante si zona litorala de sud a provinciei Valencia, regiunea Murcia. Acelasi cod este in vigoare si vineri, 13 septembrie, pentru zona litorala a provinciei Alicante si regiunea Murcia.Fenomenul DANA - depresiune atmosferica izolata la niveluri inalte - este de asteptat sa se deplaseze spre sud, la sfarsitul zilei de miercuri, fiind centrat pe sud-estul Peninsulei Iberice, unde va ramane stationar pentru urmatoarele doua zile.Incepand de vineri, fenomenul DANA se va deplasa catre nord, zona cea mai afectata fiind din nou cea mediteraneana. Aici vor fi averse, deseori insotite de furtuni de intensitate puternica sau foarte puternica, cu rafale intense de vant. Precipitatiile vor depasi 100 mm/h pe suprafete extinse, cu averse care vor atinge instantaneu intensitatea torentiala (mai mare de 60 mm/h).In Comunitatea Valenciana este posibil ca zborurile operate pe aeroporturile internationale de la Castello, Valencia si Alicante sa aiba intarzieri la decolare/ aterizare sau chiar sa fie anulate.De asemenea, circulatia rutiera pe autostrazile A7 (CV10) Castello de la Plana - Valencia - Alcoy - Alicante, AP7 Vinaros - Castello de la Plana - Valencia - Calpe - Alicante, A31 Alicante - Albacete, A35 Valencia - Albacete si A3 Valencia - Madrid va fi afectata din cauza fenomenelor meteo extreme, mai ales in zonele montane pe care le traverseaza, in special din cauza precipitatiilor si rafalelor violente de vant dinspre zona montana catre mare (in special pentru conducatorii de camioane).De asemenea, se recomanda maxima precautie in circulatia pe drumurile nationale si regionale din zona de campie de-a lungul coastei din sudul provinciei Valencia, situata sub nivelul marii, unde pot avea loc inundatii si viituri instantanee, inclusiv cu antrenare de noroi si fragmente de roca.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului Romaniei la Castellon de la Plana: +34964212446; +34964203331; +34964203234; +34964216008; +34964217836, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.Cetatenii romani care se confrunta cu o ...citeste mai departe despre " Atentionare de calatorie in Spania, unde e cod rosu de furtuna " pe Ziare.com