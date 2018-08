Potrivit unei atentionari de calatorie emise miercuri de MAE, in data de 3 august este posibil ca in sud-vestul Spaniei temperaturile sa fie cuprinse intre 44 si 46 de grade Celsius.MAE precizeaza ca cetatenii romani pot consulta evolutiile privind valul de canicula de pe teritoriul Spaniei pe website-ul Agentiei nationale de meteorologie http://www.aemet.es.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Madrid +34917344004 si Consulatului General al Romaniei la Sevilla: +34 954 233 243; +34 954 230 947; +34 954 624 053; +34 954 624070, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei +34649656032 si al Consulatului General al Romaniei la Sevilla +34 648 212 169.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://sevilla.mae.ro, http://madrid.mae.ro si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie. ...citeste mai departe despre " Atentionare de calatorie in Spania, unde este cod portocaliu de canicula " pe Ziare.com