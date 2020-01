Potrivit MAE, SNCF (compania nationala de cai ferate) si RATP (Regia autonoma a transporturilor pariziene) anunta ca sunt posibile perturbari in transporturile publice. Directia Generala a Aviatiei Civile (DGAC) aminteste pasagerilor sa se informeze pe langa companiile aeriene despre situatia zborurilor, fiind posibile perturbari ale zborurilor.Pentru zborurile operate de compania Air France, informatiile pot fi consultate pe site-ul companiei: https://www.airfrance.fr.Federatia sindicala din porturi si docuri anunta ca transporturile maritime de marfuri si pasageri vor fi afectate in urmatoarele zile, iar calatorii sunt invitati sa urmareasca orarul pe site-ul companiilor maritime.Cetatenii romani se pot informa in legatura cu situatia din transporturile pariziene si zona Ile-de-France pe site-ul RATP, iar pentru programul trenurilor pe site-ul SNCF.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie urmatoarele telefoane de permanenta: Ambasada Romaniei in Republica Franceza: +33680713729, Consulatul General al Romaniei la Marsilia: +33610027164, Consulatul General al Romaniei la Lyon: +33643627736 si Consulatul General al Romaniei la Strasbourg: +33627050022, la care pot apela, in functie de zona in care se afla. ...citeste mai departe despre " Atentionare de calatorie pentru Franta " pe Ziare.com