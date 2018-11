In consecinta, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa manifeste atentie sporita in planificarea calatoriilor, fiind posibile blocaje ale drumurilor, ale barierelor cu plata de pe autostrazi, ale statiilor de carburant, ale suprafetelor comerciale, ale porturilor, aeroporturilor, cailor ferate si rafinariilor, potrivit unui comunicat al MAE."Se recomanda a se monitoriza evolutia miscarilor de protest in mass-media franceza, chiar si in social media, pentru a se preintampina disfunctionalitati in activitatile preconizate pentru perioada urmatoare", precizeaza MAE.Citeste si: Proteste cu un sfert de milion de oameni, in Franta: Baraje pe drumuri, un mort si peste 100 de raniti (Video).Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Franceza: +33680713729.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet paris.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie. ...citeste mai departe despre " Atentionare de calatorie pentru Franta din cauza actiunilor de protest: Sunt posibile blocaje, informati-va din timp! " pe Ziare.com