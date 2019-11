Atentionare de calatorie pentru Grecia: Risc ridicat de furtuni, in mai multe regiuni

Potrivit MAE, in Republica Elena, Secretariatul General de Protectie Civila si Serviciul de meteorologie local au precizat ca, incepand din 25 noiembrie, exista un risc ridicat pentru fenomene si conditii meteo foarte intense, generate de prezenta unui camp ciclonic care traverseaza in aceasta perioada teritoriul elen.A fost emis si un cod rosu de furtuna (precipitatii puternice, descarcari electrice, intensificari ale vantului) pentru regiunile Macedonia Centrala (unitatile administrative Salonic, Pieria, Halkidiki, Kozani, Imathia, Pella, Kilkis), Thessalia (Larissa, Magnisia, Karditsa, Trikala) si Peloponez (Argolida, Arkadi), respectiv cod portocaliu pentru regiunile Tracia (Serres, Drama, Kavala, Xanti, Rodopi, Evrou), Macedonia de Est (Florina, Grevena, Ioannina), insulele Dodecanese (Thasos, Limnos, Samothraki, Lesvos, Samos, Kos, Ikaria) si nord-estul insulelor din Marea Egee (la granita cu Turcia ).In celelalte zone ale Republicii Elene, conditiile meteo sunt normale pentru aceasta perioada, autostrada Atena - Korint fiind redeschisa circulatiei in dimineata acestei zile.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Atena: +30210 6728879, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena +306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic +306906479076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet http://atena.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si aminteste ca romanii care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie. ...citeste mai departe despre " Atentionare de calatorie pentru Grecia: Risc ridicat de furtuni, in mai multe regiuni " pe Ziare.com