Au fost alegeri si in Spania: Socialistii raman la putere, dar extremistii au facut un salt urias in Parlament

Partidul socialist a obtinut 120 de locuri in scrutinul de duminica, iar conservatorii din Partidul Popular (PP) sunt pe locul doi cu 88 de mandate, fata de 66 in aprilie, potrivit rezultatelor partiale dupa numararea a aproape 100% din voturi, informeaza DPA si Reuters.Formatiunea de extrema dreapta Vox a devenit a treia forta politica a tarii, cu 52 de mandate, fata de 24 la ultimul scrutin. Podemos a obtinut 35 de locuri, in scadere fata de precedentul legislativ, unde detinea 42 de mandate.Cel mai mare regres l-a inregistrat insa partidul liberal Ciudadanos, care a ramas doar cu 10 mandate, de la 57 in fostul parlament.Separatistii catalani, care reunesc Stanga republicana din Catalonia (13 locuri), Impreuna pentru Catalonia (8) si partidul de extrema stanga CUP (2), au obtinut 23 de locuri, cu unul in plus fata de precedentul legislativ.Prezenta la vot a fost mai scazuta decat in aprilie.Salt urias pentru extremistiParalizata politic, Spania s-a intors la urne duminica pentru a patra oara in patru ani, intr-un context de criza deschisa in Catalonia care pare sa fi dat un nou impuls partidului de extrema-dreapta Vox intr-o tara unde extrema-dreapta era marginala de la sfarsitul dictaturii lui Franco, in 1975.Santiago Abascal, lider al Vox, a declarat duminica seara ca vrea sa construiasca o "alternativa patriotica" pentru tara, dupa ce scorul electoral al partidului a inregistrat o crestere spectaculoasa.Santiago Abascal nu a furnizat detalii privind ce alianta ar presupune o astfel de "alternativa patriotica".Apelul premieruluiPrim-ministrul spaniol in functie Pedro Sanchez, a carui formatiune a castigat alegerile de duminica, face apel la "toate partidele politice" sa ajute la scoaterea tarii din blocajul politic."Fac apel la toate partidele politice sa actioneze generos si responsabil pentru a debloca situatia", le-a spus Sanchez sustinatorilor, proclamand victoria Partidului socialist (PSOE) in alegeri.Fara a elabora, Sanchez a sugerat ca va incerca sa fie desemnat din nou premier, promitand sa lucreze pentru formarea unui "guvern progresist condus de Partidul socialist".Intr-o referire probabila la formati