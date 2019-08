Intr-un comunicat emis duminica, in timp ce se afla la summit-ul G7 de la Biarritz (sud-vestul Frantei), Scott Morrison a subliniat ca aceste masuri sunt necesare pentru a se evita circulatia "acestui gen de documente odioase", transmite AFP.Masacrul comis in direct la Christchurch "a demonstrat ca platforme si site-uri internet pot fi exploatate pentru a gazdui continuturi extrem de violente si teroriste", a aratat premierul australian in comunicat."Acest gen de documente odioase nu isi are locul in Australia, iar noi vom face tot ceea ce putem pentru a-i impiedica pe teroristi sa gaseasca ocazia de a-si glorifica crimele", a afirmat premierul, mentionand ca vor fi luate "masuri locale si internationale".Comisarul australian pentru securitatea online va colabora cu companiile pentru a bloca accesul la domeniile care propaga documentatie terorista.Totodata, un centru de coordonare in situatii de criza va fi responsabil, 24 de ore din 24, cu supravegherea incidentelor avand legatura cu terorismul si a evenimentelor cu violenta extrema.In urma masacrului de la Christchurch, Australia a infiintat un grup de lucru impreuna cu gigantii digitali Facebook, YouTube, Amazon Microsoft si Twitter pentru a combate raspandirea de materiale extremiste in mediul online.Modul in care viitoarele masuri vor fi puse in aplicare nu a fost inca definit in mod clar, dar premierul Morrison a dat de inteles ca ar putea fi propusa o lege daca aceste companii nu isi vor supraveghea mai bine platformele. ...citeste mai departe despre " Australia va cenzura continuturile extremiste in mediul online " pe Ziare.com