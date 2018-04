Kickl a declarat ca siguranta oamenilor este mai importanta decat eventualele perturbari aduse afacerilor sau turismului, informeaza Reuters."In interesul protejarii propriei populatii, este logic ca vom inaspri verificarile", a afirmat Kickl, membru al gruparii de extrema-dreapta Partidul Libertatii."De la 1 iulie este posibil sa implementam controale la granita cu Germania", a adaugat el.Kickl a recunoscut ca sectoarele afacerilor si turismului vor fi afectate de noile verificari. "Dar securitatea este o prioritate pentru oameni si sunt dispusi sa faca sacrificii", a afirmat el.Ministrul austriac de de Interne sustine ca este nevoie in continuare de suspendarea zonei Schengen in mare parte a Europei. "Am comunicat clar Uniunii Europene printr-o scrisoare ca ne rezervam dreptul de a controla orice granita in Austria, chiar si pe cele care nu erau controlate pana acum", a spus Kickl.Austria, Germania si alte tari europene au suspendat sistemul Schengen al granitelor deschise in 2015 dupa ce un milion de refugiati au patruns in Europa Saptamana trecuta, Germania a comunicat ca va mentine controalele la granita cu Austria pentru inca sase luni, pentru a asigura securitatea si a gestiona fluxul de migranti. ...citeste mai departe despre " Austria ar putea implementa controale la granita cu Germania " pe Ziare.com