Austria vrea sa conditioneze ajutoarele sociale de cunoasterea limbii germane: Strainii vor trebui sa astepte

Aceasta reforma a venitului minim garantat (Mindestsicherung) este un proiect major al coalitiei formate din conservatori si extrema dreapta aflata la putere la Viena, care spune ca vrea "sa stopeze imigratia pe cheltuiala sistemului social", relateaza AFP.Formula prezentata de guvern consta in solicitarea unui anumit nivel de stapanire a limbii germane pentru a primi integral cei 863 de euro reprezentand alocatia prevazuta pentru o persoana fara resurse. Un nivel insuficient, evaluat in baza cadrului european de referinta pentru limbi, nu va da dreptul decat la suma de 563 de euro.Cancelarul conservator Sebastian Kurz considera ca masura este una de "justitie". "Cine nu vrea sa se integreze, cine nu vrea sa invete germana (...) va primi mai putin in viitor", a postat el pe Twitter "Mai intai dreptate pentru austrieci. Strainii vor trebui sa astepte", a adaugat ministrul afacerilor sociale, Beate Hartinger-Klein, din cadrul partidul de extrema dreapta FPO.Guvernul, care a acuzat de mai multe ori familiile numeroase de imigranti ca cumuleaza prestatiile familiale, vrea, de asemenea, scaderea graduala a alocatiilor varsate in functie de numarul de copii.Aceste anunturi au suscitat critici ale opozitiei si ale asociatiilor de ajutor pentru cei mai defavorizati."Trebuie sa combatem saracia, nu persoanele care au de suferit", a dezvaluit Michael Landau, presedintele organizatiei caritabile Caritas. Organizatia a criticat si accentul pus pe nivelul de stapanire a limbii germane, in conditiile in care guvernul a redus finantarile anumitor programe de integrare destinate in special organizarii de cursuri de germana.Guvernul lui Sebastian Kurz dorea initial sa introduca un termen minim de cinci ani inainte ca beneficiarii de azil sa poata obtine integral venitul minim garantat, dar a trebuit sa renunte la masura in urma refuzurilor Curtii constitutionale austriece si a Curtii de justitie a UE Noile masuri necesita si votul parlamentului pentru a intra in vigoare la 1 aprilie.