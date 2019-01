Austria, ingropata in zapada si cu risc ridicat de avalanse. Cinci oameni au murit si doi sunt disparuti (Foto&Video)

Pana la 150 de centimetri de zapada s-au acumulat incepand de la mijlocul saptamanii trecute in centrul si nordul acestei tari muntoase, potrivit serviciilor meteorologice austriece, relateaza AFP.Acumularile de zapada si riscul de producere a avalanselor au facut ca numeroase drumuri sa devina impracticabile, iar drumetiile pe munte sunt considerate periculoase in aceste conditii.Trei schiori, doi germani si un sloven, au murit la sfarsitul saptamanii trecute in afara domeniului schiabil. Trupurile altor doua persoane au fost descoperite luni in zapada. Cei doi, o femeie in varsta de 23 de ani si un barbat de 28 de ani, plecasera la drum pentru a reface stocurile de provizii pentru animalele salbatice, insa au fost surprinsi de o avalansa, au anuntat luni salvatorii montani, citati de DPA.Alti doi excursionisti au fost dati disparuti in nord-estul tarii.In regiunea Salzburg, la altitudinea de 2.317 de metri, stratul de zapada masoara aproape trei metri.In landul Stiria (sud-est), aproximativ 2.000 de persoane, printre care si turisti, au ramas blocate in unele localitati situate in vale dupa ce drumurile catre acestea au devenit impracticabile. In acelasi land, autoritatile din domeniul educatiei au recomandat elevilor sa nu porneasca la drum catre unitatile de invatamant luni, prima zi de scoala din acest an, in cazul in care caile de acces nu erau sigure. Mai multe scoli din regiunea Salzburg vor ramane inchise marti si miercuri.In masivul Hochkar din Austria Inferioara, domeniul schiabil a fost inchis luni, iar localnicii si turistii au fost rugati sa paraseasca zona.In Austria si sudul Germaniei sunt asteptate incepand de marti alte ninsori care ar putea adauga intre 25 si 80 de centimetri de zapada stratului deja existent.In timpul weekendului, ninsorile au provocat intarzieri si anulari ale trenurilor in Bavaria, revenirea din vacanta a fost perturbata, iar scolile din mai multe localitati din aceasta regiune vor ramane inchise saptamana aceasta. Sambata, un schior in varsta de 20 de ani si-a pierdut viata in urma unei avalanse produse in Alpii bavarezi.WOW!!! Enormous amounts of snow in Leutasch, #Austria this afternoon 7th of January. Video: Olympiaregion Seefeld #severeweather #Extreme ...citeste mai departe despre " Austria, ingropata in zapada si cu risc ridicat de avalanse. Cinci oameni au murit si doi sunt disparuti (Foto&Video) " pe Ziare.com