Austria le cere tarilor UE sa-si trimita armatele la granite, pentru a opri imigratia clandestina

Ministrul austriac al Apararii, Mario Kunasek, si-a prezentat planul - bazat pe folosirea in trecut a soldatilor de catre Austria la frontierele sale - omologilor sai din UE la o intalnire cu usile inchise la Viena, subliniind faptul ca soldatii ar fi sub controlul politiei, au declarat diplomati, relateaza Reuters."Trebuie sa ne protejam eficient granitele", a spus Kunasek jurnalistilor dupa intalnire, mentionand ca a fost o "discutie pozitiva" cu privire la aceasta propunere.Dar mai multe guverne ale UE si-au exprimat separat ingrijorarea, ce reflecta diviziunile intre statele membre cu privire la modul de gestionare a migratiei, redistribuirea refugiatilor in cadrul blocului comunitar si prevenirea unor noi valuri de sosiri.Dar Austria - noul presedinte al Consiliului Uniunii Europene pentru o perioada de sase luni - este hotarata sa previna orice repetare a crizei din 2015, cand mai mult de un milion de migranti au ajuns in Europa din Africa de Nord si Orientul Mijlociu.Actuala politica a UE privind migratia a fost respinsa de asemenea de catre Italia si Ungaria au respins, prima ordonand inchiderea porturilor pentru majoritatea migrantilor sositi pe mare si a doua a ridicat un gard la frontiera. Germania si Estonia se numara printre tarile care se indoiesc de planul austriecilor. "Exista foarte putine moduri in care armata, chiar teoretic, poate fi folosita in zonele de frontiera", a declarat ministrul eston al Apararii, Juri Luik, pentru Reuters. "Daca nu exista un conflict militar, totul poate fi tratat cu ajutorul politiei", a spus el.Un oficial austriac a declarat ca propunerea vizeaza crearea unui sistem de folosire a capacitatilor militare europene, cum ar fi unitati medicale, elicoptere si soldati, in cazul in care politia este depasita.Politia sau autoritatile civile vor supraveghea orice operatiuni care implica soldati si ar putea decide daca personalul va fi inarmat sau nu, a explicat oficialul.Comisia Europeana a propus cresterea efectivelor garzilor de frontiera ale UE la 10.000 de membri in urmatorul buget multianual pentru perioada 2021-2027, de la numai cateva sute in prezent. Austria crede ca soldatii ar pute