Austria vrea centre pentru primirea migrantilor in afara UE: Sa le oferim o protectie, dar nu o viata mai buna!

Intrebat de postul public ORF despre existenta unui asemenea proiect, seful Guvernului a confirmat marti seara ca "eforturi sunt in curs in vederea infiintarii in afara Europei a unor centre de protectie in care sa putem sa gazduim refugiati, sa le oferim o protectie, dar nu o viata mai buna in Europa Centrala", relateaza AFP.Kurz, un conservator care guverneaza impreuna cu extrema dreapta, nu a precizat cui vor fi destinate aceste centre, insa omologul sau danez Lars Lokke Rasmusen a anuntat saptamana trecuta ca discuta cu anumite tari - inclusiv Austria - despre infiintarea unor "centre comune" destinate migrantilor care nu pot primi azil in UE sau respinsi."Acesta este un proiect la care lucram impreuna cu un mic numar de state in mod foarte confidential (...), pentru a-i spori fezabilitatea", a adaugat Kurz la ORF.Intre tarile susceptibile sa primeasca aceste centre numele Albaniei a fost avansat in ultimele zile in presa austriaca."Vom vedea", a raspuns marti seara Kurz intrebat in acest sens.Coalitia dreapta-extrema dreapta aflata la putere in Austria de la sfarsitul lui 2017 a transformat implementarea unei politici in domeniul migratiei restrictiva intr-una dintre prioritatile sale.