Austria preia presedintia semestriala a UE: Migratia fara concesii, tema principala a tanarului cancelar Sebastian Kurz

Inasprirea perceptibila a tonului guvernelor europene pe tema solicitantilor de azil - o problema care sfasie UE - reprezinta o adevarata mana pentru acest foarte tanar lider conservator (31 de ani) aliat cu extrema dreapta (FPO) din decembrie, comenteaza AFP.Austria isi incepe duminica semestrul la presedintia europeana cu acest subiect pe fundal, pe care Sebastian Kurz il joaca pe degete si pe care a anuntat ca il transforma in prioritatea mandatului sau la sefia Celor 28.Cancelarul se lauda ca este unul dintre principalii artizani ai inchiderii "rutei prin Blacani", in 2016, pe cand era ministru de Externe. El si-a construit ascensiunea si si-a cimentat alianta cu FPO in baza promisiunii unei politici a migratiei fara concesii.Only united can we protect #EU. Delighted that we have had such a good dialogue with @sebastiankurz over the last six months and we see succession of the @EU2018AT priorities: #security & #migration; #digitalization; #stability, #EU-#WesternBalkansBest of luck! #servuseuropa pic.twitter.com/Y7yzn1QJ5y- Boyko Borissov (@BoykoBorissov) June 30, 2018Kurz creeaza disensiuni, insa este "in ton cu vremea", declara pentru AFP Patrick Moreau, un cercetator la Centrul National francez de Cercetare Stiintifica (CNRS) si un specialist in Austria."Criticile sale cu privire la alegerea Angelei Merkel de a deschide temporar frontierele in 2015 sunt impartasite tot mai larg", la fel ca "eurofilia (sa) critica".Kurz isi subliniaza atasamentul fata de UE, cu conditia ca ea sa acorde mai multa suveranitate statelor - o viziune conforma celei a FPO si extremelor drepte europene, care-si pastreaza planurile cu privire la iesirea din Uniune."Ca manager al unei crize a refugiatilor, ca purtator al sperantelor dreptei sau ca fin tactician, presedintia austriaca a UE ii ofera cancelarului posibilitatea de a se afirma", subliniaza ziarul austriac de centru Kurier.Citeste si:Austria vrea centre pentru primirea migrantilor in afara UE: Sa le oferim o protectie, dar nu o viata mai buna!Un ministru austriac propune crearea unor lagare pentru refugiatii africani in afara Europei