Austria vrea o mai buna protejare a frontierelor externe ale Europei

"Trebuie sa rezolvam problema migratiei, iar daca nu va exista o solutie la summitul din iunie, vom continua sa discutam aceasta chestiune", a spus Kurz dupa o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza AFP."Ne vom concentra asupra acestei chestiuni la reuniunea sefilor de stat si de guvern din 20 septembrie, la Salzburg, cu obiectivul de a face un pas suplimentar pentru protejarea frontierelor externe ale UE ", a insistat seful executivului austriac.Summitul european care se va desfasura pe 28-29 iunie la Bruxelles avea ca obiectiv obtinerea unui consens asupra reformei sistemului european de azil pentru migranti, dar diviziunile intre statele membre, evidentiate marti in timpul unei reuniuni ministeriale, au indepartat perspectiva unui acord.Unul dintre principalele puncte de blocaj ramane ideea repartizarii migrantilor prin cote obligatorii intre statele membre. Astfel de cote sunt respinse categoric de Ungaria si Polonia , acestor doua tari raliindu-se acum si Austria."Va trebui sa gasim o solutie", a declarat alaturi de premierul austriac presedintele executivului comunitar, Jean-Claude Juncker, recunoscand insa ca nu stie cand acest lucru va fi posibil."Pentru mine, protejarea frontierelor externe este un subiect care primeaza in raport cu celelalte chestiuni: daca avansam in acest dosar al frontierelor externe, celelalte chestiuni ar trebui sa devina secundare", a adaugat Juncker.Pe de alta parte, cancelarul austriac a asigurat ca doreste sa contribuie la diminuarea "tensiunilor Nord-Sud si Est-Vest" ce se manifesta in interiorul UE. "Dorim cu adevarat sa profitam de pozitia noastra geografica in inima Europei. Austria este o creatoare de punti", a mai spus cancelarul Sebastian Kurz despre planurile presedintiei austriece a Consiliului UE.Dupa Austria, aceasta presedintie semestriala va fi preluata de Romania , din ianuarie 2019.