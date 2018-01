In articolul publicat pe aceasta tema de ziarul Rodong Sinmun, declaratia lui Trump mai era numita "fanfaronada" si "spasmul unui dement". In plus, afirmatiile liderului de la Casa Alba ar fi "o reflectare a starii mentale disperate a unui perdant", adauga autorii articolului. Acestia l-au mai acuzat pe presedintele american ca "sufera de tulburari de personalitate avand legatura cu furia si schizofrenia".Schimbul de jigniri intre Donald Trump si Kim Jon Un a creat instabiliatate pe plan international. La finele anului trecut Rusia se oferise sa isi foloseasca influenta pentru a media o intelegere intre cele doua state.O deschidere a regimului de la Phenian s-a remarcat pe 5 ianuarie cand comunistii au acceptat dialogul cu Coreea de Sud, intrerupt in urma cu doi ani. In cadrul intalnirii istorice, Coreea de Nord a acceptat sa isi lase sportivii sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna de la Seul din acest an.La scurt timp, insa, Phenianul a inceput din nou sa profereze jigniri la adresa Americii si a Coreei de Sud. Totodata, a acceptat sa comunice in continuare cu Seulul.Citeste si:Ce s-a stabilit la intalnirea istorica la nivel inalt dintre cele doua CoreiO racheta nord-coreeana a distrus accidental un complex industrial, in cursul unui testTrump catre Kim Jong Un: Butonul meu nuclear e mai mare si mai puternic ...citeste mai departe despre " Autoritarile de la Phenian: Discursul lui Trump e latratul unui caine turbat " pe Ziare.com