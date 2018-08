Autostrada prabusita in Italia: Cel putin 10 oameni au murit, salvatorii cauta supravietuitori (Video)

O parte din Ponte Morandi s-a prabusit marti dimineata, scrie La Repubblica, in accident fiind implicate cel putin 10 masini, conform presei locale. Pana acum, autoritatile locale nu au anuntat niciun bilant oficial, insa serviciile de salvare italiene anunta zeci de morti, fiind citate de mai multe agentii de presa.Agentia italiana de stiri Adnkronos citeaza seful serviciului local de ambulanta, care a afirmat ca exista "zeci de morti".La fata locului au fost trimise mai multe echipaje pentru a incepe operatiunile de salvare.Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ- Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018Podul face parte din autostrada A10 si s-a prabusit de la 100 de metri. Potrivit pompierilor, podul s-a prabusit in jurul orei locale 12:00 (13:00 - ora Romaniei).#14ago #Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K- Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 14, 2018Scary picture of #Genua bridge disaster. Dozens dead.pic.twitter.com/L9l1bByHpB- NewsBlog breaking (@NBbreaking) August 14, 2018Emergency crews in #Genoa say there are dozens of people dead and many more injured after a motorway bridge collapsed on houses and residential streets. Massive rescue operation ongoing. pic.twitter.com/kUQPGDEtGg- NewsBlog breaking (@NBbreaking) August 14, 2018New images coming from emergency officials in #Italy after a 200-meter section of a bridge collapsed there. This is near the city of #Genoa and it happened over an industrial zone. There are concerns about gas lines. pic.twitter.com/7nkEE1P1kh- Courtney Schoenemann (@CourtCBS) August 14, 2018Ministrul italian de transport, Danilo Toninelli, a declarat ca cel mai probabil acest accident va fi "o imensa tragedie", noteaza BBC.Podul, construit in anii '60, este cunoscut sub numele de podul Morandi. Sectiunea care s-a prabusit are sute de metri in lungime si traversa raul Polcevera. Structura s-prabusit in timpul unei ploi abundente.Podul trece pe deasupra unor centre comerciale, fabrici, locuinte, linia feroviara Genova-Milano si raul Polcevera.MAE: Autoritatile nu au notificat ca sunt romani afectatiMinisterul Afacerilor Externe a anuntat, marti, ...citeste mai departe despre " Autostrada prabusita in Italia: Cel putin 10 oameni au murit, salvatorii cauta supravietuitori (Video) " pe Ziare.com