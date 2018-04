Un numar de 26 din cei 27 de magnati inclusi in indicele Bloomberg al miliardarilor au pierdut bani, in frunte cu miliardarul Vladimir Potanin, magnatul nichelului, a carui avere a scazut cu 2,25 de miliarde de dolari.Directorul general al Lukoil , Vagit Alkperov, a pierdut 1,37 miliarde de dolari, in timp ce averea lui Viktor Vekselberg, seful grupului Renova, a scazut cu 1,28 miliarde de dolari, transmite Bloomberg.Vekselberg este unul dintre cei sapte magnati rusi sanctionati saptamana trecuta de administratia Trump in legatura cu amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016. Acesta a luat masuri, luni, pentru a limita expunerea afacerilor sale din Elvetia la aceste sanctiuni.Oleg Deripaska, care se afla si el intre persoanele sanctionate, a pierdut luni 905 milioane de dolari, averea sa scazand in ultimele doua sedinte bursiere cu peste 2 miliarde de dolari. Pierderile sale provind de la conglomeratul industrial En+Group, ale carui actiuni au scazut joia trecuta cu 54%, potrivit datelor London Stock Exchange.Deripaska detine, prin intermediul En+, jumatate din grupul United Rusal, cel mai mare producator de aluminiu din lume, care figureaza pe lista sanctiunilor.Indicele MOEX al bursei din Rusia a scazut luni cu 8,3%, cel mai grav declin consemnat in ultimii patru ani. Rubla s-a depreciat cu 3,7%, la 60,3 unitati pentru un dolar.... citeste mai departe despre " Averile cumulate ale celor mai bogati oameni din Rusia au scazut cu 16 miliarde de dolari dupa noile sanctiuni americane " pe Ziare.com