Avertisment al MAE: Riscul de incendii se mentine ridicat in majoritatea regiunilor din Grecia

Secretariatul General de Protectie Civila local avertizeaza ca exista, in continuare, un risc ridicat de incendiu (nivel 4, pe o scara de la 1 la 5), incepand din 13 august, pentru majoritatea regiunilor grecesti, deja cu unele consecinte asupra populatiei. Astfel, au avut loc evacuari in unele areale afectate din Grecia Centrala (insula Evia) si Peninsula Attica.Detalii despre evolutia vremii se pot obtine accesand portalurile:MeteoalarmHNMSCetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879, +302106728875 si cel al Consulatului General la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic: +306906479076.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.Citeste si:Risc ridicat de incendii pe mai multe insule grecestiTsipras a gasit vinovatii dupa incendiile care au ucis 90 de oameni in Grecia