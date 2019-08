Alerta de calatorie pentru Spania: Incendiu intr-o zona frecventata de turisti

Potrivit MAE, au fost afectate mai bine de 1.700 de hectare de teren, iar din 20 de mici comunitati urbane au fost evacuate aproximativ 4.000 de persoane.Totodata, au fost afectate de incendiu si, respectiv, inchise circulatiei rutiere 11 sosele locale, respectiv cele cu urmatoarele indicative: GC-220; GC-70; GC-21; GC-230; GC-400; GC-150; GC-600; GC-60; GC-15; GC-210; GC-710; GC-704 si GC-75.Se recomanda cetatenilor romani aflati in zona respectiva sa evite deplasarile si sa respecte intocmai indicatiile autoritatilor locale.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei: +34917344004, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.Citeste mai departe despre " Avertisment de la MAE pentru romanii care se duc in Spania: Incendiu intr-o zona frecventata de turisti " pe Ziare.com