Un Brexit fara acord ar arunca Marea Britanie in recesiune - lira sterlina s-ar deprecia imediat cu 10%

Cei doi candidati la postul de prim-ministru, Boris Johnson si Jeremy Hunt, nu au exclus ipoteza unui Brexit fara acord, o eventualitate pentru care Fondul Monetar International ( FMI ) a pus la punct doua scenarii, unul dur si unul soft, transmite AFP.Previziunile OBR se bazeaza pe un scenariu de tip "no-deal soft". In aceasta ipoteza, un regim tarifar temporar anuntat de Guvernul de la Londra ar urma sa permita ca 87% din produsele importate sa fie scutite de taxe pe import timp de un an, dupa care se va trece la un regim de timp "natiunea cea mai favorizata" pentru UE , conform caruia taxele de import vor fi de aproximativ 4%. In schimb, restul de 13% din produsele importate ar urma sa faca imediat obiectul unor tarife vamale.In plus, introducerea barierelor non-tarifare pentru schimburile comerciale cu UE ar antrena o majorare a preturilor produselor importate, in timp ce imigratia neta in Regatul Unit se va diminua cu 25.000 de persoane pe an pana la finele deceniului, ceea ce va duce la reducerea fortei de lucru disponibile."Impreuna, acestea vor impinge economia in recesiune, pretul activelor si lira sterlina inregistrand o scadere semnificativa. Produsul Intern Brut real va scadea cu 2% pana la finele lui 2020 si la acel punct va fi cu 4% sub prognoza noastra din luna martie", a subliniat OBR, institutul responsabil de previziunile economice si bugetare in Marea Britanie.Potrivit OBR, lira sterlina s-ar deprecia cu 10% imediat dupa iesirea Marii Britanii din UE, la 31 octombrie, in cazul unui scenariu fara acord.Pretul proprietatilor imobiliare rezidentiale ar scadea si el cu aproape 10% intre inceputul lui 2019 si sfarsitul lui 2021.OBR avertizeaza ca scenariul sau "nu este cel mai pesimist pe care il puteam alege", fiind relativ benign comparativ cu unul care presupune intreruperi de scurta durata ale traficului la frontiere. Cu toate acestea, OBR avertizeaza ca, in scenariul sau, un Brexit fara acord ar creste imprumuturile statului cu 30 de miliarde lire sterline pe an si ar adauga 12 puncte procentuale la raportul datorie publica/PIB pana in 2023/2024.Pe 31 octombrie, Regatul Unit urmeaza sa iasa din Uniunea Europeana. ...citeste mai departe despre " Un Brexit fara acord ar arunca Marea Britanie in recesiune - lira sterlina s-ar deprecia imediat cu 10% " pe Ziare.com