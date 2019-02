Potrivit unui comunicat transmis de MAE, mijloacele de transport in comun vor functiona la o capacitate de 50% la orele de varf si 25% in restul zilei. Transportul feroviar RENFE va asigura doar 33% din garniturile obisnuite pe toata durata zilei, in timp ce conexiunile cu aeroportul El Prat vor fi diminuate cu 50%. De asemenea, nu este exclusa blocarea anumitor cai rutiere.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Barcelona: +34934181535; +34934334223; +34934340220 si al Ambasadei Romaniei la Madrid: +34917344004, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Consulatului General al Romaniei la Barcelona: +34661547853 si cel al Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei: +34649656032.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://madrid.mae.ro, http://barcelona.mae.ro, http://bilbao.mae.ro; http://sevilla.mae.ro; http://ciudadreal.mae.ro, http://castellon.mae.ro; http://zaragoza.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie. ...citeste mai departe despre " Avertizare de calatorie: E greva generala in Spania si transportul va fi grav afectat " pe Ziare.com