Avertizare de calatorie in Grecia, lovita de o furtuna de zapada: Drumuri inchise si curse de feribot anulate

Insulele din Marea Egee vizate sunt: Ciclade, Dodecanese, Sporade, Rodos si Creta, informeaza MAE intr-un comunicat transmis luni.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: + 302106728879 si al oficiului consular de la Salonic: + 302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu un caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Atena: + 306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic: + 306906479076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro, salonic.mae.ro, infocrisis.gov.gr pentru situatii criza pe teritoriul Republicii Elene, www.meteo.gr, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie.Drumuri inchise si curse de feribot anulateO furtuna de zapada si vanturi puternice au lovit luni Grecia si insulele din Marea Egee, provocand perturbari ale traficului rutier si maritim, a informat televiziunea de stat elena ERT, relateaza dpa.Numeroase curse de feribot au fost anulate din cauza vanturilor puternice si mai multe drumuri au fost inchise din cauza ninsorilor, a anuntat televiziunea de stat elena ERT.Furtuna de zapada a provocat intreruperi de electricitate in mai multe zone din jurul capitalei Atena si pe insule.Temperaturile au scazut pana la punctul de inghet in centrul si nordul Greciei, iar meteorologii au avertizat in legatura cu alte caderi de zapada si au anuntat ca vremea se va mentine rece de luni seara pana joi.