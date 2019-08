Avertizare de calatorie in Spania: tot mai multe cazuri de infectie cu Listeria

Potrivit unui comunicat transmis de MAE, Departamentul pentru Sanatate si Familie al Guvernului Autonom din Andaluzia a identificat si retras de pe piata un produs contaminat cu bacteria Listeria monocytogenes, ulterior aparitiei cazurilor de imbolnavire ca urmare a consumului de carne de porc procesata si ambalata, investigand si alte produse care ar putea fi contaminate cu aceasta bacterie.Ministerul Sanatatii si Familiei spaniol a informat ca a crescut numarul de pacienti infectati cu bacteria Listeria, pana la 22 august inregistrandu-se, in Andaluzia, 161 cazuri, din care 82 spitalizati si un deces.Situatia pe provincii a cazurilor de imbolnavire se prezinta astfel: Sevilla - 64, Huelva - 10, Cadiz - 2, Cordoba - 2, Malaga - 4.De asemenea, statul spaniol a alertat organismele europene si Organizatia Mondiala a Sanatatii referitor la situatia creata de propagarea acestei infectii si posibilitatea de a fi identificata si in alte tari, turistii straini care calatoresc din Regatul Spaniei putand prezenta simptomele bolii.Ultimele date oferite de guvernul local andaluz indica o crestere la 529 a cazurilor susceptibile de posibila infectie, in cursul zilei de joi.Avand in vedere numarul mare de cetateni infectati, carora li se adauga cei suspecti a fi infectati cu aceasta bacterie, Guvernul andaluz (Junta de Andalucia) a decretat alerta alimentara, precizeaza MAE.Autoritatile spaniole informeaza cetatenii care au simptome de febra, dureri musculare, varsaturi sau diaree, dureri de gat, confuzie si oboseala sa se adreseze de urgenta medicului de familie sau celui mai apropriat spital.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Sevilla: +34 954 233 243, +34 954 230 947, +34 954 624 053, +34 954 624 070, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al oficiului consular al Romaniei la Sevilla: + 34648212169.Minister ...citeste mai departe despre " Avertizare de calatorie in Spania: tot mai multe cazuri de infectie cu Listeria " pe Ziare.com