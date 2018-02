Avertizare de calatorie pentru Bulgaria. La vecini vremea e si mai rea, cu cod rosu de viscol si ger

Teritoriul Bulgariei va fi afectat de caderi insemnate de precipitatii sub forma de ninsoare, insotite de vant puternic si temperaturi scazute, potrivit datelor transmise de Institutul Meteorologie si Hidrologie local.Codul rosu este valabil pentru regiunile Smolian si Kardjali. Codul portocaliu este valabil pentru urmatoarele regiuni: Vidin, Montana, Vrata, Pleven, Loveci, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Targoviste, Dobrici, Varna, Burgas, Sliven, Yambol, Ruse, Razgrad, Silistra, Sumen, Sofia Regiune, Sofia, Pernik, Kiustendil, Blagoevgrad, Pazardjik, Plovdiv, Stara Zagora si Haskovo.MAE recomanda sa se urmareasca cu atentie situatia din zonele respective, iar soferii sa conduca preventiv, cu viteza adecvata si sa aiba autoturismele echipate pentru circulatie pe drumurile publice in conditii de iarna, sa respecte strict semnalizarea rutiera temporara montata si indicatiile/semnele organelor de control aflate la fata locului.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Sofia: +35929712858 si +35929733510, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Bulgaria: +359879440758.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://sofia.mae.ro si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani ce calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie.Amintim ca si Romania e sub avertizari cod galben si portocaliu de vremea rea pentru urmatoarele zile. In Bucuresti si mai multe judete din tara s-a luat inclusiv decizia de a fi inchise scolile si gradinitele. ...citeste mai departe despre " Avertizare de calatorie pentru Bulgaria. La vecini vremea e si mai rea, cu cod rosu de viscol si ger " pe Ziare.com