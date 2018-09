"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila local avertizeaza ca se mentine riscul ridicat de incendiu (nivel patru, pe o scara de la unu la cinci), incepand cu data de 10 septembrie 2018, doar pentru pentru insula Rhodos. Detalii despre evolutia vremii se pot obtine accesand portalurile http://www.meteoalarm.eu/ro_RO/0/0/GR- Grecia .html si http://www.hnms.gr/emy/en/index_html", se arata intr-un comunicat de presa al MAE.Cetatenii romani pot cere consultanta Ambasadei Romaniei la Atena sau Consulatului General la Salonic, potrivit sursei citate."Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879, +302106728875 si cel al Consulatului General la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta", mai transmite MAE.Pentru cetatenii romani care se afla intr-o situatie de urgenta, Ambasada Romaniei in Republica Elena si Consulatului General al Romaniei la Salonic, pun la dispozitie numere de telefon speciale."Cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic: +306906479076", au precizat reprezentantii MAE in comunicatul de presa.MAE ofera detalii si despre site-urile la care romanii pot afla mai multe informatii despre situatia din Republica Elena, respectiv http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, www.mae.ro. ...citeste mai departe despre " Avertizare de la MAE pentru romanii care sunt in Grecia " pe Ziare.com