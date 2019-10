Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru ziua de miercuri, Confederatia Generala a lucratorilor din Grecia (GSEE) a anuntat o greva de 24 de ore.In acest context, sunt asteptate perturbari in traficul public de calatori, respectiv: vapoarele din porturile Pireu, Rafina si Lavrio nu vor circula; metroul din Atena nu va circula pe liniile 2 si 3 (linia 3 realizeaza conexiunea cu Aeroportul international Eleftherios Venizelos); trenurile nu vor circula pe tot teritoriul Greciei, cursele feroviare fiind suspendate, inclusiv cursele trenurilor din reteaua suburbana de transport; autobuzele si troleibuzele din Atena vor circula numai in intervalul orar 09:00 - 21:00.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +302106728879 si cel al oficiului consular la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Atena:+306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic: +306906479076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie. ...citeste mai departe despre " Avertizare MAE: E greva in Grecia, transportul public va fi afectat " pe Ziare.com